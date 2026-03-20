Spectacle de danse à St Geniez d’Olt

Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’école de danse de St Geniez d’Olt vous présente son spectacle.

plus d’infos à venir .

Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie mel.bouteille@gmail.com

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English :

The St Geniez d’Olt dance school presents its show.

L’événement Spectacle de danse à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)