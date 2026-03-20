Spectacle de danse à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Spectacle de danse à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 20 juin 2026.
Spectacle de danse à St Geniez d’Olt
Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’école de danse de St Geniez d’Olt vous présente son spectacle.
plus d’infos à venir .
Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie mel.bouteille@gmail.com
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English :
The St Geniez d’Olt dance school presents its show.
L’événement Spectacle de danse à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)