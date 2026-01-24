Spectacle de danse Alaia Taldea Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz
Spectacle de danse Alaia Taldea Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz dimanche 8 février 2026.
Spectacle de danse Alaia Taldea
Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Spectacle de danse Alaia taldea Festan
1ère partie Collectif Ibawa Gaua
Réservation via le QR code et sur place le jour même .
Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 62 59 63 argiah@mac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de danse Alaia Taldea
L’événement Spectacle de danse Alaia Taldea Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Pays Basque