Spectacle de danse Alaia Taldea Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de danse Alaia Taldea

Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Spectacle de danse Alaia taldea Festan

1ère partie Collectif Ibawa Gaua

Réservation via le QR code et sur place le jour même .

Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 62 59 63 argiah@mac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de danse Alaia Taldea

L’événement Spectacle de danse Alaia Taldea Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Pays Basque