Spectacle de danse Alonzo King Lines Ballet au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées Ibos

The Collective Agreement Ode to Alice Coltrane

Dès 8 ans, à découvrir en famille

Alonzo King est l’un des chorégraphes les plus talentueux des États-Unis, reconnu pour sa vision unique du mouvement, son sens de la musique et du rythme. Avec la compagnie LINES Ballet, qu’il a fondée en 1982 à San Francisco, il présente deux pièces récentes et emblématiques.

Déjà accueilli au Parvis à trois reprises, Alonzo King est un admirateur de Balanchine et d’Alvin Ailey, son aîné dont il fut autrefois interprète. Le chorégraphe développe une danse inventive, fluide, sensuelle et vibrante avec des danseurs à la technique classique irréprochable, explosifs de vitalité. The Collective Agreement joue sur l’équilibre toujours changeant entre interdépendance et individualité. En tant que communauté, nous essayons d’atteindre la plénitude dit King, Mais comment nous unir ? . Ode to Alice Coltrane est un hommage à l’héritage de la grande interprète et compositrice de jazz. Fasciné par sa musique depuis son enfance, Alonzo King a chorégraphié l’une de ses premières pièces sur son œuvre.

English :

The Collective Agreement ? Ode to Alice Coltrane

From age 8, for the whole family

Alonzo King is one of America?s most talented choreographers, renowned for his unique vision of movement and his sense of music and rhythm. With the LINES Ballet company, which he founded in San Francisco in 1982, he presents two recent, emblematic works.

Alonzo King, who has already performed at Le Parvis three times, is an admirer of Balanchine and Alvin Ailey, his predecessor and one-time performer. The choreographer develops an inventive, fluid, sensual and vibrant dance with dancers of impeccable classical technique and explosive vitality. The Collective Agreement plays on the ever-changing balance between interdependence and individuality. As a community, we strive for wholeness, says King, but how do we unite? Ode to Alice Coltrane is a tribute to the legacy of the great jazz performer and composer. Fascinated by her music since childhood, Alonzo King choreographed one of his first pieces to her work.

