Spectacle de danse Androgyne

108 Avenue Maurice Maunoury Luisant Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Découvrez Androgyne, une création hypnotique de Nour Joseph Gebrael mêlant danse contemporaine et danse tournoyante.

Inspirée d’un mythe platonicien, la pièce offre un voyage sensoriel saisissant où deux danseurs ne font plus qu’un avant de se séparer dans une danse lumineuse. Entre spiritualité, émotion et beauté visuelle, Androgyne promet une expérience unique, intense et inoubliable. 15 .

108 Avenue Maurice Maunoury Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 91 09 75 culturel@ville-luisant.fr

English :

Discover Androgyne, a hypnotic creation by Nour Joseph Gebrael blending contemporary dance with twirling dance.

L’événement Spectacle de danse Androgyne Luisant a été mis à jour le 2025-12-09 par OT CHARTRES