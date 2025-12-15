Spectacle de danse Anoushka, une fille de l’Est Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

Spectacle de danse Anoushka, une fille de l’Est

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Une fille de l’Est raconte la quête d’une jeune femme qui cherche à retrouver la lumière dans un monde marqué par le froid, l’oubli et la distance. Portée par la magie de Noël, elle va traverser les ombres du passé pour retrouver sa mémoire, ses racines et la chaleur des siens. Entre rêve et réalité, le spectacle est un voyage chorégraphique où la danse devient langage du cœur, mémoire des émotions et célébration de la renaissance. A ne rater sous aucun prétexte ! .

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 32 92 16

English : Spectacle de danse Anoushka, une fille de l’Est

