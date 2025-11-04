Spectacle de danse Art’GentiK La Maison Nevers

Spectacle de danse Art’GentiK

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28 21:00:00

2026-01-28

Art’GentiK met à l’honneur deux arts inhérents à Chalon-sur-Saône, ville natale du chorégraphe Mehdi Diouri la photographie et la danse hip-hop. Les danseurs s’appuient sur différents points de vue de Nicéphore Niépse, l’un des inventeurs de la photographie, jouant avec les postures du photographe et la distorsion de la réalité.

Cette approche moderne de la photographie et de la danse met en lumière l’énergie et la poésie des danseurs, tout en questionnant notre rapport au temps et à l’image, par les postures, les visages et les énergies.

Avec ce sixième spectacle, la compagnie MehDia poursuit son objectif de partager et promouvoir le spectacle vivant et la danse hip hop, auprès de tous les publics sur tous les territoires.

Rendez vous le mercredi 28 janvier à 20h à La Maison de Nevers. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 billetterie@maisonculture.fr

