Spectacle de danse + atelier participatif – Identités passagères Square du Souvenir Français Asnières-sur-Seine 9 juillet 2025 17:00

Libre accès, gratuit, ouvert à tous

Début : 2025-07-09T17:00:00 – 2025-07-09T17:45:00

Fin : 2025-07-09T17:00:00 – 2025-07-09T17:45:00

Identités passagères est une forme chorégraphqiue qui explore les liens entre les corps et les identités multiples qui s’y croisent : dix danseurs singuliers et surprenants racontent un parcours, des histoires invisibles et livrent des fragments d’identités en mouvement.

À l’issue de la représentation, nous proposons un moment participatif, ouvert à toutes et tous. Dans une continuité naturelle du spectacle, les danseurs invitent le public à entrer dans le mouvement, à travers une approche ludique, sensible et bienveillante.

Square du Souvenir Français Rue Scheurer Kestner 92600 Asnières-sur-Seine

Identités passagères

©ville d’Asnières-sur-Seine