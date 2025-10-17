Spectacle de danse au profit d’Octobre Rose Saint-Affrique

Spectacle de danse au profit d'Octobre Rose Saint-Affrique vendredi 17 octobre 2025.

Spectacle de danse au profit d’Octobre Rose

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Début : Vendredi 2025-10-17

2025-10-17

Quand la danse s’engage pour la vie rejoignez IN’MOVE STUDIO pour un show plein d’énergie et de solidarité en soutien à Octobre Rose !

In’Move Studio présente un spectacle de danse au profit d’Octobre Rose ! 10 .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 70 75 94 65

English :

When dance takes a stand for life: join IN’MOVE STUDIO for a show full of energy and solidarity in support of Pink October!

German :

Wenn der Tanz sich für das Leben einsetzt: Begleiten Sie IN’MOVE STUDIO bei einer Show voller Energie und Solidarität zur Unterstützung des Rosa Oktobers!

Italiano :

Quando la danza si schiera a favore della vita: unitevi a IN’MOVE STUDIO per uno spettacolo pieno di energia e solidarietà a sostegno dell’Ottobre Rosa!

Espanol :

Cuando la danza toma partido por la vida: ¡únete a IN’MOVE STUDIO en un espectáculo lleno de energía y solidaridad en apoyo del Octubre Rosa!

