Spectacle de danse au profit d’Octobre Rose Saint-Affrique
Spectacle de danse au profit d’Octobre Rose Saint-Affrique vendredi 17 octobre 2025.
Spectacle de danse au profit d’Octobre Rose
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Quand la danse s’engage pour la vie rejoignez IN’MOVE STUDIO pour un show plein d’énergie et de solidarité en soutien à Octobre Rose !
In’Move Studio présente un spectacle de danse au profit d’Octobre Rose ! 10 .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 70 75 94 65
English :
When dance takes a stand for life: join IN’MOVE STUDIO for a show full of energy and solidarity in support of Pink October!
German :
Wenn der Tanz sich für das Leben einsetzt: Begleiten Sie IN’MOVE STUDIO bei einer Show voller Energie und Solidarität zur Unterstützung des Rosa Oktobers!
Italiano :
Quando la danza si schiera a favore della vita: unitevi a IN’MOVE STUDIO per uno spettacolo pieno di energia e solidarietà a sostegno dell’Ottobre Rosa!
Espanol :
Cuando la danza toma partido por la vida: ¡únete a IN’MOVE STUDIO en un espectáculo lleno de energía y solidaridad en apoyo del Octubre Rosa!
L’événement Spectacle de danse au profit d’Octobre Rose Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)