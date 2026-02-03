Spectacle de danse  Bashment  Salle Daniel Balavoine Villefontaine

Spectacle de danse Bashment

Salle Daniel Balavoine 153 avenue du Driève Villefontaine Isère

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 00:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Plongez au cœur de l’énergie dancehall avec Bashment, une soirée unique mêlant deux spectacles, la présence d’un invité jamaïcain exceptionnel, puis une grande soirée dansante ouverte à toutes et tous.

Salle Daniel Balavoine 153 avenue du Driève Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 10 55 62 compagniensa@gmail.com

English :

Plunge into the heart of dancehall energy with Bashment, a unique evening combining two shows, the presence of an exceptional Jamaican guest, and a big dance party open to all.

