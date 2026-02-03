Spectacle de danse Bashment Salle Daniel Balavoine Villefontaine
Salle Daniel Balavoine 153 avenue du Driève Villefontaine Isère
Tarif : – – 20 EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 00:00:00
2026-03-07
Plongez au cœur de l’énergie dancehall avec Bashment, une soirée unique mêlant deux spectacles, la présence d’un invité jamaïcain exceptionnel, puis une grande soirée dansante ouverte à toutes et tous.
Salle Daniel Balavoine 153 avenue du Driève Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 10 55 62 compagniensa@gmail.com
English :
Plunge into the heart of dancehall energy with Bashment, a unique evening combining two shows, the presence of an exceptional Jamaican guest, and a big dance party open to all.
