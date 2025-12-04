Spectacle de danse basque Plaza Sare
Spectacle de danse basque Plaza Sare dimanche 25 janvier 2026.
Plaza Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques
Spectacle de danse avec les groupes Zazpiak bat (Sare), Alaiki (Souraïde), Igantzi.
En cas de mauvais temps repli à la salle polyvalente .
Plaza Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14
