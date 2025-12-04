Spectacle de danse basque Plaza Sare

Spectacle de danse basque

Plaza Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Spectacle de danse avec les groupes Zazpiak bat (Sare), Alaiki (Souraïde), Igantzi.

En cas de mauvais temps repli à la salle polyvalente .

Plaza Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14

English : Spectacle de danse basque

