Spectacle de danse Blanche et Denis Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 11:00:00

2025-12-06

Il y a deux personnes, un homme, une femme, deux amis de longue date et d’âges différents. Ils proposent la cartographie dansée d’une histoire fraternelle.

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

There are two people, a man and a woman, two long-time friends of different ages. They propose the danced cartography of a fraternal story.

German :

Es gibt zwei Personen, einen Mann und eine Frau, zwei langjährige Freunde unterschiedlichen Alters. Sie präsentieren die getanzte Kartografie einer brüderlichen Geschichte.

Italiano :

Ci sono due persone, un uomo e una donna, due amici di lunga data di età diverse. Offrono una cartografia danzata di una storia fraterna.

Espanol :

Son dos personas, un hombre y una mujer, dos amigos de toda la vida y de edades diferentes. Ofrecen una cartografía bailada de una historia fraternal.

