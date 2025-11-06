Spectacle de danse Boléro Lux Scène Nationale Valence

Spectacle de danse Boléro

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 17:15:00

fin : 2025-11-06 18:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Pour retrouver et partager le geste du jeu de l’enfance, Gilles Verièpe se met à jouer avec la musique de Ravel et avec les danses de cour, folkloriques, expressionnistes, pop et même butô.

A voir dès 5 ans.

.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

To rediscover and share the gesture of childhood play, Gilles Verièpe plays with Ravel?s music and with dances: court, folk, expressionist, pop and even butô.

For ages 5 and up.

German :

Um die Geste des Spiels aus der Kindheit wiederzufinden und zu teilen, spielt Gilles Verièpe mit der Musik von Ravel und mit Tänzen: höfische, folkloristische, expressionistische, Pop- und sogar Butô-Tänze.

Zu sehen ab 5 Jahren.

Italiano :

Per riscoprire e condividere i gesti giocosi dell’infanzia, Gilles Verièpe gioca con la musica di Ravel e con le danze: di corte, folk, espressioniste, pop e persino butoh.

A partire dai 5 anni.

Espanol :

Para redescubrir y compartir los gestos lúdicos de la infancia, Gilles Verièpe juega con la música de Ravel y con danzas: cortesanas, folclóricas, expresionistas, pop e incluso butoh.

A partir de 5 años.

L’événement Spectacle de danse Boléro Valence a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme