Spectacle de danse Boléro Lux Scène Nationale Valence

Spectacle de danse Boléro
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 23 – 23 – EUR
Début : 2025-11-06 17:15:00
fin : 2025-11-06 18:00:00
Date(s) :
2025-11-06
Pour retrouver et partager le geste du jeu de l’enfance, Gilles Verièpe se met à jouer avec la musique de Ravel et avec les danses de cour, folkloriques, expressionnistes, pop et même butô.
A voir dès 5 ans.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
English :
To rediscover and share the gesture of childhood play, Gilles Verièpe plays with Ravel?s music and with dances: court, folk, expressionist, pop and even butô.
For ages 5 and up.
German :
Um die Geste des Spiels aus der Kindheit wiederzufinden und zu teilen, spielt Gilles Verièpe mit der Musik von Ravel und mit Tänzen: höfische, folkloristische, expressionistische, Pop- und sogar Butô-Tänze.
Zu sehen ab 5 Jahren.
Italiano :
Per riscoprire e condividere i gesti giocosi dell’infanzia, Gilles Verièpe gioca con la musica di Ravel e con le danze: di corte, folk, espressioniste, pop e persino butoh.
A partire dai 5 anni.
Espanol :
Para redescubrir y compartir los gestos lúdicos de la infancia, Gilles Verièpe juega con la música de Ravel y con danzas: cortesanas, folclóricas, expresionistas, pop e incluso butoh.
A partir de 5 años.
