Spectacle de danse caritatif Sully-sur-Loire

Spectacle de danse caritatif

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Spectacle caritatif de danse organisé par l’association Amitié et Danse ainsi qu’avec l’école de danse d’Irina LEGER GORBATCHEVA. Ce spectacle est au profit d’une école au Sénégal. 6 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 90 95 51 irinalgt@gmail.com

