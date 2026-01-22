Spectacle de danse caritatif Sully-sur-Loire
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-01 15:00:00
Spectacle caritatif de danse organisé par l’association Amitié et Danse ainsi qu’avec l’école de danse d’Irina LEGER GORBATCHEVA. Ce spectacle est au profit d’une école au Sénégal. 6 .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 90 95 51 irinalgt@gmail.com
