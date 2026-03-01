Spectacle de danse champ de gestes Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Spectacle de danse champ de gestes Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 21 mars 2026.
Spectacle de danse champ de gestes
5 chemin de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Spectacle de danse organisée par la compagnie Champ De Gestes
Spectacle de danse organisée par la compagnie Champ De Gestes.
.
5 chemin de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 32 98 47 49 champdegestes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance show organized by Compagnie Champ De Gestes
L’événement Spectacle de danse champ de gestes Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-03-09 par OT CVL Castelnau-Montratier