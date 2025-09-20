Spectacle de danse « Chanson de gestes » Musée des Ursulines Mâcon

Spectacle de danse « Chanson de gestes » Samedi 20 septembre, 14h30, 16h30 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

À partir de 10 ans.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Le spectacle de danse « Chanson de gestes » réinterprète une visite du musée : le corps active simultanément la parole enregistrée lors d’une visite précédente guidée par une médiatrice du musée, des relations avec les œuvres présentes, et une danse qui brouille ou qui relie ces différentes sources. À travers la superposition de gestes, de paroles et d’images, d’un événement passé et d’une performance présente, se joue une « chanson de geste » ludique et inventive.

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France

© Ronan Muller