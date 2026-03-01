Spectacle de Danse Classique, Contemporaine et de Caractère MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Faisant parcourir le temps et différentes esthétiques (danse classique, danse contemporaine et danse de caractère), ce spectacle met en scène les élèves de 3e cycle des classes de danses du Conservatoire du 5e arrondissement.

Professeurs de danse du CMA5 par ordre alphabétique :

Lila Abdelmoumène (Danse contemporaine), Christine Bonneton (Atelier Chorégraphique), Elsa Bousquet (Danse de Caratère), Laure Daugé (Danse Classique)

Les élèves de danse du cycle III du conservatoire Gabriel Fauré vous invitent à leur spectacle à la MPAA.

Le mercredi 25 mars 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Réservation fortement conseillée via le lien ci-dessous.

Tout public.

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



