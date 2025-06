Spectacle de Danse Classique Peter Pan Châteauroux 28 juin 2025 21:00

Indre

Spectacle de Danse Classique Peter Pan 7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 21:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Les élèves du cours de Danse Classique de la MLC vous présentent Peter Pan Sur des chorégraphies d’Emmanuelle Bourdais leur professeur, petits et grands danseurs en herbe vous entraînent au Pays Imaginaire.

Au côté de Peter Wendy Clochette et Crochet vous découvrirez la magie de la forêt avec ses dryades et farfadets, la mer ses sirènes et autres, les indiens et Lili la tigresse, croco et ses amis sans oublier les enfants perdus et les pirates. Ne passez surtout pas à côté de ce spectacle plein de surprises, drôle, magique et merveilleux. 12 .

7 Avenue Daniel Bernardet

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 61 99 76 88

English :

Students in the MLC Classical Dance class present « Peter Pan », choreographed by their teacher Emmanuelle Bourdais, as young and old budding dancers take you off to Neverland.

German :

Die Schüler des klassischen Tanzkurses der MLC präsentieren Ihnen: « Peter Pan » Auf Choreographien von Emmanuelle Bourdais, ihrer Lehrerin, entführen Sie kleine und große angehende Tänzer nach Nimmerland.

Italiano :

Gli studenti del corso di danza classica del CLM presentano « Peter Pan », coreografato dalla loro insegnante Emmanuelle Bourdais, portando giovani e meno giovani ballerini in erba nell’Isola che non c’è.

Espanol :

Los alumnos de la clase de Danza Clásica del MLC presentan « Peter Pan », coreografiada por su profesora Emmanuelle Bourdais, llevando a jóvenes y mayores bailarines en ciernes al País de Nunca Jamás.

