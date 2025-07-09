Spectacle de Danse Como una baguala oscura Nina Laisné, Néstor ‘Pola’ Pastorive, Zorongo Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle de Danse Como una baguala oscura Nina Laisné, Néstor ‘Pola’ Pastorive, Zorongo

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Jeudi 2026-03-12 19:30:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

DANSE MUSIQUE LIBERTÉ

Dans un décor impressionnant, cette pièce célèbre l’audace et l’indépendance d’esprit en Argentine, à travers la figure de deux artistes résolument libres la pianiste Hilda Herrera et le spectaculaire danseur Néstor ‘Pola’ Pastorive. Vamos !

À noter — Le spectacle est en espagnol sous-titré en français. Il comporte des effets stroboscopiques.Tout public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

DANCE MUSIC FREEDOM

In an impressive setting, this piece celebrates daring and independence of spirit in Argentina, through the figures of two resolutely free artists: pianist Hilda Herrera and spectacular dancer Néstor ?Pola? Pastorive. Vamos!

Worth noting? The show is in Spanish with French subtitles. It includes stroboscopic effects.

German :

TANZ MUSIK FREIHEIT

In einem beeindruckenden Bühnenbild feiert dieses Stück den Wagemut und die geistige Unabhängigkeit in Argentinien anhand zweier freier Künstler: der Pianistin Hilda Herrera und des spektakulären Tänzers Néstor ?Pola? Pastorive. Vamos!

Was ist zu beachten? Die Aufführung ist auf Spanisch mit französischen Untertiteln. Sie enthält Stroboskopeffekte.

Italiano :

DANZA MUSICA LIBERTÀ

In uno scenario suggestivo, questa pièce celebra l’audacia e l’indipendenza di spirito in Argentina, attraverso le figure di due artisti decisamente liberi: la pianista Hilda Herrera e lo spettacolare ballerino Néstor ?Pola? Pastorive. Vamos!

Da notare? Lo spettacolo è in spagnolo con sottotitoli in francese. Include effetti stroboscopici.

Espanol :

DANZA MÚSICA LIBERTAD

Con un impresionante telón de fondo, esta obra celebra la audacia y la independencia de espíritu en Argentina, a través de las figuras de dos artistas decididamente libres: la pianista Hilda Herrera y el espectacular bailarín Néstor ?Pola? Pastorive. ¡Vamos!

¿Merece la pena? El espectáculo está en español con subtítulos en francés. Incluye efectos estroboscópicos.

