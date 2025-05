Spectacle de danse contemporaine – La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence, 27 juin 2025 21:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Spectacle de danse contemporaine Vendredi 27 juin 2025 à 21h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 21:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

La formation « Jeunes Danseurs interprètes » au sein du Cafedanse est née à l’initiative de Nicole-Claire Perreau en 2020 . Cette formation se veut à consonances actuelles et contemporaines, ouverte à différents styles chorégraphiques.

Cette formation a pour objectif chez les jeunes danseurs(ses) de développer leur technique et leur sens artistique grâce à la rencontre avec différents chorégraphes de renom.



Chorégraphes invités:

● Emilie lalande, ancienne artiste associé du ballet Preljocaj, elle crée « Hors Champ », extraits des pièces créées respectivement pour le Cannes jeune ballet et le ballet Preljcaj Junior.

● Axel Loubette directeur et chorégraphe de le Cie Ellipse, reprend un extrait de « The Task » créé en 2023.

● Audrey Lievremont, danseuse dans la cie (1)promptu, chorégraphe et professeur.

● Laurine Gros, danseuse et chorégraphe au style hybride nourrie d’influences Jazz, Hip-Hop et Contemporaines

● Marilyn Leconte, chorégraphe et professeur. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The « Jeunes Danseurs interprètes » training program at Cafedanse was launched by Nicole-Claire Perreau in 2020. The program is designed to be contemporary in tone, and open to different choreographic styles.

German :

Die Ausbildung « Jeunes Danseurs interprètes » innerhalb des Cafedanse wurde auf Initiative von Nicole-Claire Perreau im Jahr 2020 ins Leben gerufen. Diese Ausbildung soll aktuell und zeitgenössisch klingen und offen für verschiedene choreografische Stile sein.

Italiano :

Il programma « Young Performing Dancers » di Cafedanse è stato lanciato da Nicole-Claire Perreau nel 2020. Il corso è concepito con un tono contemporaneo e aperto a diversi stili coreografici.

Espanol :

El programa « Jóvenes bailarines intérpretes » de Cafedanse fue lanzado por Nicole-Claire Perreau en 2020. El curso está diseñado con un tono contemporáneo y abierto a diferentes estilos coreográficos.

