Spectacle de danse contemporaine

14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Spectacle duo danse et musique instrumentale par la compagnie Paola Maureso et son musicien .

14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 71 82

English : Spectacle de danse contemporaine

German : Spectacle de danse contemporaine

Italiano :

Espanol : Spectacle de danse contemporaine

L’événement Spectacle de danse contemporaine Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-10-30 par Corrèze Tourisme