Spectacle de danse contemporaine Médiathèque Narrosse

Médiathèque 1 route de Sort Narrosse Landes
Gratuit
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Performance danse improvisée avec deux danseuses de la compagnie Flash.
Echanges avec le public à l’issue de la représentation. .
Médiathèque 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
