Spectacle de danse Continum Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse Continum
14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Les élèves de Ainsi Danse proposeront au travers de 12 pièces leur interprétation de la mémoire partagée, des racines, de la continuité et de la transmission. Deux de ces pièces sont créées par Florence, en synergie avec les danseuses, lors des Ateliers Chorégraphiques.
La Commission Jeune sera présente et vous accueillera avec un stand de pâtisseries et de goodies, en vue de récolter des fonds, pour suivre des stages ou assister à des spectacles de danse. .
14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 92 61 01 contact@ainsidanse64.com
