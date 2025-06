Spectacle de danse Cosmos ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges 27 juin 2025 20:30

Vosges

Spectacle de danse Cosmos ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Vendredi 2025-06-27 20:30:00

2025-06-27

Danse classique, danse jazz et claquettes, un voyage intergalactique au rythme. Réservation conseillée. Buvette soft.

19 .

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Classical dance, jazz dance and tap, an intergalactic journey to the rhythm. Reservations recommended. Soft drinks.

German :

Klassischer Tanz, Jazztanz und Stepptanz, eine intergalaktische Reise mit Rhythmus. Eine Reservierung wird empfohlen. Softdrink mit Getränken.

Italiano :

Danza classica, jazz e tip tap, un viaggio intergalattico a ritmo di musica. Prenotazione consigliata. Bevande analcoliche.

Espanol :

Danza clásica, danza jazz y claqué, un viaje intergaláctico al compás del ritmo. Se recomienda reservar. Refrescos.

