Spectacle de Danse Cube Longueau

Spectacle de Danse Cube

51 RUE ANATOLE FRANCE Longueau Somme

Début : 2025-09-14 15:10:00

fin : 2025-09-14 15:40:00

2025-09-14

ZEUGMA DANSE

Folklore Urbain

TOUT PUBLIC

ZEUGMA DANSE poursuit son exploration de la danse percussive hors les murs avec Cube, une œuvre qui crée une proximité singulière entre interprètes et spectateurs. Quatre interprètes, portés par des rythmes tantôt envoûtants, tantôt frénétiques, s’adaptent à un environnement en constante transformation.D’abord vaste et éclaté, l’espace se referme progressivement sur eux, restreignant peu à peu leurs mouvements. Leur vocabulaire gestuel se transforme, amplifiant la charge émotionnelle véhiculée. Le public, entraîné toujours plus près des interprètes, partage avec eux la compression qui les pousse à réinventer leur manière de bouger.

DISTRIBUTION Árpád Xavier Bócz, Olivier Bussières, Sébastien Chalumeau, Louis Roy La production de Aube a bénéficié du soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que de la Ville de Laval (Québec)

Lien vidéo https://vimeo.com/143129617 0 .

51 RUE ANATOLE FRANCE Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

