Spectacle de danse – Maison du Village Dangu 14 juin 2025 20:00

Eure

Spectacle de danse Maison du Village 14 Rue du Gué Dangu Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Mesdames, messieurs, vous êtes invités au premier spectacle de danse de l’USVE.

Ouverture des portes à 19h30.

Maison du Village 14 Rue du Gué

Dangu 27720 Eure Normandie +33 7 50 65 80 29 unionsportive.dangu@gmail.com

English : Spectacle de danse

Ladies and gentlemen, you’re invited to the USVE’s first dance show.

Doors open at 7.30pm.

German :

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind herzlich zur ersten Tanzaufführung des USVE eingeladen.

Türöffnung um 19.30 Uhr.

Italiano :

Signore e signori, siete invitati al primo spettacolo di danza dell’USVE.

Le porte si aprono alle 19.30.

Espanol :

Señoras y señores, están invitados al primer espectáculo de danza de la USVE.

Las puertas se abren a las 19.30.

