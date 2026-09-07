Spectacle de Danse « Dara » de la compagnie Zahrbat, Hôtel de ville de Roubaix, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Roubaix · Roubaix
Informations pratiques
Spectacle de Danse « Dara » de la compagnie Zahrbat Samedi 19 septembre, 18h00 Hôtel de ville de Roubaix Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
DARA explore, en silence et en mouvement, le lien profond qui unit deux hommes. Une relation faite de présence, d’accompagnement et de confiance — comme celle d’un père et d’un fils, d’un grand frère et d’un cadet, ou simplement de deux êtres liés par une transmission humaine et sensible.
Hôtel de ville de Roubaix 17 Grand Place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@zahrbat.com »}]
DARA explore, en silence et en mouvement, le lien profond qui unit deux hommes. Une relation faite de présence, d’accompagnement et de confiance — comme celle d’un père et d’un fils, d’un grand frère…
©Compagnie Zahrbat
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