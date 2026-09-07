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Spectacle de Danse « Dara » de la compagnie Zahrbat, Hôtel de ville de Roubaix, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Roubaix · Roubaix

Spectacle de Danse « Dara » de la compagnie Zahrbat, Hôtel de ville de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Roubaix
Adresse
17 Grand Place 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Spectacle de Danse « Dara » de la compagnie Zahrbat Samedi 19 septembre, 18h00 Hôtel de ville de Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

DARA explore, en silence et en mouvement, le lien profond qui unit deux hommes. Une relation faite de présence, d’accompagnement et de confiance — comme celle d’un père et d’un fils, d’un grand frère et d’un cadet, ou simplement de deux êtres liés par une transmission humaine et sensible.

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DARA explore, en silence et en mouvement, le lien profond qui unit deux hommes. Une relation faite de présence, d’accompagnement et de confiance — comme celle d’un père et d’un fils, d’un grand frère…

©Compagnie Zahrbat

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