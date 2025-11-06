Spectacle de danse de Daniel Larrieu Sacre Lux Scène Nationale Valence Valence

Spectacle de danse de Daniel Larrieu Sacre

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-04

Quoi de mieux que finir sa carrière en beauté ? SACRE, écrit par Daniel Larrieu pour la danseuse Sophie Billon, extrait dans un solo éclatant, accompagné en live au piano, l’essence de l’écriture chorégraphique de toute une vie.

.

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English:

What better way to end a career than in style? SACRE, written by Daniel Larrieu for dancer Sophie Billon, extracts the essence of a lifetime of choreographic writing in a dazzling solo, accompanied by live piano accompaniment.

