Spectacle de danse de la Cie Intermède Avenue Gabriel Chaigne La Réole

Spectacle de danse de la Cie Intermède
Avenue Gabriel Chaigne Amicale laïque La Réole Gironde
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
La Compagnie Intermède, constituée de 12 danseuses de l’école de danse Élodie Saint-Martin de La Réole, vous amène à Versailles. Autour d’une histoire d’amitié, vous découvrirez la splendeur du château de Versailles. Laissez vous porter par la musique et les costumes. Pour une soirée, évadez-vous tout en apportant un soutien pour l’association ensemble contre la poic et participez aux frais énormes pour une greffe pour Marie (Instagram laviesansintestin). .
Avenue Gabriel Chaigne Amicale laïque La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 02 04 elodie.sm33@gmail.com
English : Spectacle de danse de la Cie Intermède
