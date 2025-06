Spectacle de danse de la Compagnie Movea Dance Cie – Théâtre de Copiaus Chagny 28 juin 2025 15:00

Spectacle de danse de la Compagnie Movea Dance Cie Théâtre de Copiaus Rue de la République Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-06-28 15:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-06-28

2025-06-29

Après 6 mois de créations et de répétitions, sous la supervision de la danseuse et chorégraphe Salomé Hugues, les danseurs de la compagnie vous ont concocté un très beau et grand spectacle mélangeant les styles jazz, contemporain et classique !

N’attendez plus et venez assister à la première représentation de la compagnie de danse Movéa, au théâtre de Chagny, organisé par l’Atelier 55 !

Nous déconseillons le spectacle aux enfants de moins de 8 ans. .

Théâtre de Copiaus Rue de la République

Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 86 25 26

