Spectacle de danse de la compagnie Vialuni Musée de l’Alta Rocca Levie

Spectacle de danse de la compagnie Vialuni Samedi 20 septembre, 16h30 Musée de l’Alta Rocca Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Performance Agricole

De la Compagnie Vialuni

Dans la nature, au plus près de la terre, s’appuyer, caresser tendrement, regarder l’eau couler, faire un tas de corps tout près, dire un poème de Guillevic, habiter le lieu… comment c’était avant ? Un engagement physique total des cinq artistes est nécessaire, à l’égal de celui de l’agriculteur au labeur par tous les temps, toutes les saisons. Cultiver. Par corps. Trouver la musique. Tous reliés. C’est une partition nutritive que l’on écrit, ouverte à la découverte de ces champs de la vie, et pour les 5 interprètes, et pour les spectateurs.

Direction artistique : Michèle Ettori

Distribution : Sandrine Gout, Julien Dégremont, Alice Beaumond, Raphaël Soleilhavoup et Michèle Ettori

Création musicale Fabien Delisle

Production Vialuni 2024

Musée de l’Alta Rocca 20170 Levie Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 0495780073

Journées européennes du patrimoine 2025

collectivité de Corse