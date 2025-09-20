Spectacle de danse de la compagnie Vialuni Musée de l’Alta Rocca Levie
Spectacle de danse de la compagnie Vialuni Samedi 20 septembre, 16h30 Musée de l’Alta Rocca Corse-du-Sud
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
La Performance Agricole
De la Compagnie Vialuni
Dans la nature, au plus près de la terre, s’appuyer, caresser tendrement, regarder l’eau couler, faire un tas de corps tout près, dire un poème de Guillevic, habiter le lieu… comment c’était avant ? Un engagement physique total des cinq artistes est nécessaire, à l’égal de celui de l’agriculteur au labeur par tous les temps, toutes les saisons. Cultiver. Par corps. Trouver la musique. Tous reliés. C’est une partition nutritive que l’on écrit, ouverte à la découverte de ces champs de la vie, et pour les 5 interprètes, et pour les spectateurs.
Direction artistique : Michèle Ettori
Distribution : Sandrine Gout, Julien Dégremont, Alice Beaumond, Raphaël Soleilhavoup et Michèle Ettori
Création musicale Fabien Delisle
Production Vialuni 2024
Musée de l’Alta Rocca 20170 Levie Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 0495780073
Journées européennes du patrimoine 2025
collectivité de Corse