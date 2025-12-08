Spectacle de danse Dividus

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Avec Dividus, Nacim Battou et la compagnie AYAGHMA mènent une expérience fictionnelle intense et captivante où nos certitudes se défont à la mesure des gestes virtuoses des interprètes. Ensemble et pour votre plus grand plaisir, ils signent un splendide pamphlet sensoriel sur la nécessité de la culture, une véritable ode à la pulsion de vie ! .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

English :

L’événement Spectacle de danse Dividus Saverne a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région