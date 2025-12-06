Spectacle de danse du Conservatoire Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Spectacle de danse du Conservatoire

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 15:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le Conservatoire de Sarreguemines avec la participation de l’Orchestre Impermanent, présente son spectacle de danse dirigé par Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

Au programme

Promenades hongroises

Ballet Bach

L’invitation au château

Anatomie du mouvementTout public

0 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr

English :

The Sarreguemines Conservatoire, with the participation of the Orchestre Impermanent, presents its dance show directed by Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

On the program:

Promenades hongroises

Bach Ballet

L’invitation au château

Anatomy of movement

German :

Das Konservatorium von Sarreguemines unter Mitwirkung des Orchestre Impermanent präsentiert seine Tanzaufführung unter der Leitung von Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

Auf dem Programm stehen

Ungarische Spaziergänge

Bach-Ballett

Die Einladung ins Schloss

Anatomie der Bewegung

Italiano :

Il Conservatorio di Sarreguemines, con la partecipazione dell’Orchestre Impermanent, presenta il suo spettacolo di danza diretto da Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

In programma:

Promenades hongroises

Balletto di Bach

Invito al castello

Anatomia del movimento

Espanol :

El Conservatorio de Sarreguemines, con la participación de la Orquesta Impermanente, presenta su espectáculo de danza dirigido por Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

En el programa:

Promenades hongroises

Ballet Bach

L’invitation au château

Anatomía del movimiento

L’événement Spectacle de danse du Conservatoire Sarreguemines a été mis à jour le 2025-11-24 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES