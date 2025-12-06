Spectacle de danse du Conservatoire Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines
Spectacle de danse du Conservatoire
Le Conservatoire de Sarreguemines avec la participation de l’Orchestre Impermanent, présente son spectacle de danse dirigé par Anne-Sophie Divoux-Defloraine.
Au programme
Promenades hongroises
Ballet Bach
L’invitation au château
Anatomie du mouvement
Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr
English :
The Sarreguemines Conservatoire, with the participation of the Orchestre Impermanent, presents its dance show directed by Anne-Sophie Divoux-Defloraine.
On the program:
Promenades hongroises
Bach Ballet
L’invitation au château
Anatomy of movement
German :
Das Konservatorium von Sarreguemines unter Mitwirkung des Orchestre Impermanent präsentiert seine Tanzaufführung unter der Leitung von Anne-Sophie Divoux-Defloraine.
Auf dem Programm stehen
Ungarische Spaziergänge
Bach-Ballett
Die Einladung ins Schloss
Anatomie der Bewegung
Italiano :
Il Conservatorio di Sarreguemines, con la partecipazione dell’Orchestre Impermanent, presenta il suo spettacolo di danza diretto da Anne-Sophie Divoux-Defloraine.
In programma:
Promenades hongroises
Balletto di Bach
Invito al castello
Anatomia del movimento
Espanol :
El Conservatorio de Sarreguemines, con la participación de la Orquesta Impermanente, presenta su espectáculo de danza dirigido por Anne-Sophie Divoux-Defloraine.
En el programa:
Promenades hongroises
Ballet Bach
L’invitation au château
Anatomía del movimiento
