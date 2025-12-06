Spectacle de danse du Conservatoire Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Spectacle de danse du Conservatoire Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines samedi 6 décembre 2025.

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Le Conservatoire de Sarreguemines avec la participation de l’Orchestre Impermanent, présente son spectacle de danse dirigé par Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

Au programme
Promenades hongroises
Ballet Bach
L’invitation au château
Anatomie du mouvementTout public
Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26  secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr

English :

The Sarreguemines Conservatoire, with the participation of the Orchestre Impermanent, presents its dance show directed by Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

On the program:
Promenades hongroises
Bach Ballet
L’invitation au château
Anatomy of movement

German :

Das Konservatorium von Sarreguemines unter Mitwirkung des Orchestre Impermanent präsentiert seine Tanzaufführung unter der Leitung von Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

Auf dem Programm stehen
Ungarische Spaziergänge
Bach-Ballett
Die Einladung ins Schloss
Anatomie der Bewegung

Italiano :

Il Conservatorio di Sarreguemines, con la partecipazione dell’Orchestre Impermanent, presenta il suo spettacolo di danza diretto da Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

In programma:
Promenades hongroises
Balletto di Bach
Invito al castello
Anatomia del movimento

Espanol :

El Conservatorio de Sarreguemines, con la participación de la Orquesta Impermanente, presenta su espectáculo de danza dirigido por Anne-Sophie Divoux-Defloraine.

En el programa:
Promenades hongroises
Ballet Bach
L’invitation au château
Anatomía del movimiento

