Spectacle de danse – Duppigheim, 7 juin 2025 20:00, Duppigheim.

Bas-Rhin

Spectacle de danse 18D rue du Stade Duppigheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07 23:55:00

2025-06-07

Danse moderne, folklorique et de salon.

Le club de danse « Le fer à cheval » vous convie pour un spectacle de danse. Entre danse moderne, danse folklorique et danse de salon.

Pour se restaurer tarte flambée, knacks et pâtisseries seront préparés dès l’ouverture la salle à 18h30. .

18D rue du Stade

Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 87 92 99 feracheval.dupp@gmail.com

English :

Modern, folk and ballroom dance.

German :

Moderner Tanz, Folklore und Gesellschaftstanz.

Italiano :

Ballo moderno, folk e da sala.

Espanol :

Bailes modernos, folclóricos y de salón.

L’événement Spectacle de danse Duppigheim a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig