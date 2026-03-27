Spectacle de danse Éclats de Création Centre Alexis Peyret Serres-Castet

Spectacle de danse Éclats de Création

Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le théâtre Alexis-Peyret accueille un spectacle de danse placé sous le signe de la créativité et de la liberté artistique, Éclats de Création , des grands élèves de la section danse de l’Amicale laïque L’Espérance. Encadrés par leur professeure Katia Salabert, ces danseurs ne se contenteront pas d’interpréter des chorégraphies existantes. Pour ce rendez-vous artistique, ils ont imaginé et créé leurs propres pièces, explorant librement les mouvements, les thèmes et les émotions qui les inspirent. Chaque chorégraphie reflète ainsi l’univers et la sensibilité de ses créateurs, offrant au public une mosaïque de propositions artistiques où se mêlent audace, énergie et expression personnelle. Éclats de Création se veut avant tout un espace ouvert à l’invention et à l’expérimentation, où la scène devient un terrain d’expression pour ces jeunes artistes serrois. .

Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66

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English : Spectacle de danse Éclats de Création

L’événement Spectacle de danse Éclats de Création Serres-Castet a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran