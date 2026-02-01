Spectacle de danse En direct et en simultané Lux Scène Nationale Valence
Spectacle de danse En direct et en simultané Lux Scène Nationale Valence vendredi 27 février 2026.
Spectacle de danse En direct et en simultané
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 23 – 23 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 21:15:00
Date(s) :
2026-02-27
Ce spectacle est double c’est une émission à écouter en direct par des auditeurs situés à distance, c’est aussi un spectacle très vivant pour les publics assis dans le gradin du théâtre.
.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This show is twofold: it’s a live broadcast for remote listeners, and it’s also a lively show for audiences seated in the theater’s tiered seating.
L’événement Spectacle de danse En direct et en simultané Valence a été mis à jour le 2025-11-13 par Valence Romans Tourisme