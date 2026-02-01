Spectacle de danse En direct et en simultané Lux Scène Nationale Valence

Spectacle de danse En direct et en simultané

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

23 EUR



2026-02-27 20:00:00

2026-02-27 21:15:00



2026-02-27

Ce spectacle est double c’est une émission à écouter en direct par des auditeurs situés à distance, c’est aussi un spectacle très vivant pour les publics assis dans le gradin du théâtre.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

This show is twofold: it’s a live broadcast for remote listeners, and it’s also a lively show for audiences seated in the theater’s tiered seating.

