Spectacle de Danse Errances Longueau

Spectacle de Danse Errances

51 RUE ANATOLE FRANCE Longueau Somme

Gratuit

Début : 2025-09-14 17:40:00

fin : 2025-09-14 18:25:00

2025-09-14

ZEUGMA DANSE

Danse Percussive

TOUT PUBLIC

Empreinte d’une énergie explosive, à la fois saisissante et émouvante, Errances se déploie comme une vaste fresque, animée par une succession de tableaux où se révèlent, tour à tour, la fragilité de l’être et la force du groupe. Huit interprètes, chacun porteur d’une histoire unique, y explorent de nouveaux horizons, portés par une dynamique collective en perpétuelle ascension. Dans ce nouvel opus chorégraphique, sublimé par la puissance évocatrice de la danse percussive, les artistes de Zeugma Danse livrent une performance époustouflante, célébrant la rencontre avec l’autre et le dépassement de soi.

DISTRIBUTION Árpád Xavier Bócz, Stéphanie Boulay, Olivier Bussières, Rachel Carignan, Sébastien Chalumeau, Chloe Hart, Emmanuelle Loslier, Frédérique Annie Robitaille, Louis Royy | Errances a été créée en résidence à Saint-Hilaire-de-Riez (France), à Laval et au Domaine Forget (Québec). Sa production a bénéficié du soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettr- es du Québec ainsi que de la Ville de Laval (Québec)

Lien vidéo https://vimeo.com/831261566 0 .

+33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

