Spectacle de danse et de marionettes Les marcheurs suspendus Rue Général de Gaulle Laruns

Rue Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Une voyageuse porte avec elle quatre passagers marionnettes, originaires d’un territoire différent, et ravive le souvenir de leur rencontre.

Ce spectacle de danse et de marionnettes à fil et à tige issues des traditions asiatiques et africaines est né du désir de rendre hommage aux premiers marionnettistes nomades et aux traditions anciennes.

Il propose une rencontre sensible avec des êtres de bois et de tissu, porteurs d’histoires venues d’ailleurs, à la fois étranges et familiers. Une invitation à l’ouverture, au mouvement, et à la découverte d’un monde hors du temps, riche de cultures et de mémoire. C’est simplement magique, drôle et intelligent un enchantement pour petits et grands !

À partir de 18 mois .

+33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

