Spectacle de danse et de théâtre, Villa gallo-romaine, Saint-Saturnin-du-Bois

Spectacle de danse et de théâtre Dimanche 20 septembre, 15h30 Villa gallo-romaine Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

« Fragments d’Elle » un Spectacle de théâtre et de danse, avec Delphine Robin de la Compagnie Déculottée et Mathilde Perrot de la Compagnie Danse.

Villa gallo-romaine 25 rue des tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 19 53 84 90 La villa gallo-romaine, en cours d’étude, située au cœur du village de Saint-Saturnin-du-Bois, émerge de terre et dévoile peu à peu son histoire.

Depuis 2008, année de sa découverte, le site archéologique n’en finit pas de livrer des trésors de connaissance aux archéologues, ainsi qu’aux nombreux visiteurs.

À l’origine d’un projet de lotissement, il se transforme en chantier de fouilles archéologiques ouvert aux bénévoles et au public, pour des visites, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles.

Journées européennes du patrimoine 2026

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