Spectacle de Danse et Théatre de l’ECH – Espace du Bocage La Haye-Pesnel, 14 juin 2025 16:30, La Haye-Pesnel.

Début : 2025-06-14 16:30:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

2025-06-14

Spectacle de fin d’année de Danse et Théâtre de l’ECH.

Enfants et Ado.

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant

La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 95 03 19 77 cloclothilde@orange.fr

English : Spectacle de Danse et Théatre de l’ECH

ECH Dance and Theater year-end show.

Children and Teens.

German :

Jahresabschlussshow der Tanz- und Theatergruppe des LCH.

Kinder und Jugendliche.

Italiano :

Spettacolo di fine anno della ECH Dance and Theatre.

Bambini e ragazzi.

Espanol :

Espectáculo de fin de curso de Danza y Teatro de la ECH.

Niños y adolescentes.

