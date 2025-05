Spectacle de danse et théâtre « Regarde maman, je danse » – Saint-Affrique, 10 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

La compagnie Cœurs & Arts vous invite à découvrir sa création sensible et poétique mêlant danse et théâtre « Regarde maman, je danse » !

Trois femmes se racontent, se fantasment, se confient. Leurs récits de vie, entrelacés de mouvements, de souvenirs et de silences, donnent naissance à une œuvre où les mots dansent et les corps parlent.

Des instants de grâce, de fragilité et de lumière s’entrelacent pour nous faire entrevoir l’âme au détour d’un geste, d’un regard, d’un souffle.

Chorégraphie & mise en scène Emma Daniel

Avec Daniel Defruyt, Ghislaine Guibert, Julie Kessler, Hélène Sassier .

English :

The C?urs & Arts company invites you to discover its sensitive and poetic creation combining dance and theater, « Regarde maman, je danse »!

German :

Die Compagnie C?urs & Arts lädt Sie ein, ihre sensible und poetische Kreation aus Tanz und Theater « Regarde maman, je danse » zu entdecken!

Italiano :

La compagnia C?urs & Arts vi invita a scoprire la sua creazione sensibile e poetica che unisce danza e teatro, « Regarde maman, je danse »!

Espanol :

La compañía Cœurs & Arts le invita a descubrir su sensible y poética creación que combina danza y teatro, « Regarde maman, je danse »

