Spectacle de danse être paysage RANDONNAI Tourouvre au Perche
Spectacle de danse être paysage RANDONNAI Tourouvre au Perche jeudi 5 février 2026.
Spectacle de danse être paysage
RANDONNAI Escpace Culturel de la Corne d’Or Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 18:30:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
CRAFT danse&+ et la Corne d’Or en collaboration avec un IME vous proposent un spectacle de danse.
L’objet de ce projet est de faire corps avec le paysage, de l’expérimenter
physiquement à travers la danse. Il sera conduit par la chorégraphe Françoise
Tartinville, dans la continuité de ses recherches sur l’in situ. Elle sera
accompagnée de l’artiste chorégraphique Stéphanie Pignon. En partant
d’espaces naturels, il s’agira pour le groupe de ressentir le paysage, son
histoire, sa géologie (les différentes roches à proximité et sous leurs pieds, les
strates…), la présence de l’eau, la faune, la flore ; incorporer les éléments
comme des matières chorégraphiques vécues et éprouvées par le
mouvement. Les participants découvriront ainsi différentes façons de se
mouvoir, d’être en lien avec les autres. Comment faire corps ensemble,
appartenir à un même monde, tout en devenant différentes entités ? .
RANDONNAI Escpace Culturel de la Corne d’Or Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 84 99 91 mediation.ec@lacornedor.fr
English : Spectacle de danse être paysage
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle de danse être paysage Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Touisme des Hauts du Perche