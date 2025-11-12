Spectacle de danse être paysage RANDONNAI Tourouvre au Perche

Spectacle de danse être paysage

CRAFT danse&+ et la Corne d’Or en collaboration avec un IME vous proposent un spectacle de danse.

L’objet de ce projet est de faire corps avec le paysage, de l’expérimenter

physiquement à travers la danse. Il sera conduit par la chorégraphe Françoise

Tartinville, dans la continuité de ses recherches sur l’in situ. Elle sera

accompagnée de l’artiste chorégraphique Stéphanie Pignon. En partant

d’espaces naturels, il s’agira pour le groupe de ressentir le paysage, son

histoire, sa géologie (les différentes roches à proximité et sous leurs pieds, les

strates…), la présence de l’eau, la faune, la flore ; incorporer les éléments

comme des matières chorégraphiques vécues et éprouvées par le

mouvement. Les participants découvriront ainsi différentes façons de se

mouvoir, d’être en lien avec les autres. Comment faire corps ensemble,

appartenir à un même monde, tout en devenant différentes entités ? .

