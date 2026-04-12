Spectacle de danse Éveil Sauvage par la Grande Ours Ecole Quentin Grémillet Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Spectacle de danse Éveil Sauvage par la Grande Ours

Ecole Quentin Grémillet 807 allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 19:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Après plusieurs années, La Grande Ours revient rugir à Valence avec un tout nouveau voyage dansé ! Un métissage explosif au rythme des tambours tribaux, des vagues tahitiennes, des ondulations orientales, de l’énergie house et de la chaleur brésilienne !

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Ecole Quentin Grémillet 807 allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 97 25 35

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English :

After several years, La Grande Ours returns to roar in Valence with a brand new dance journey! An explosive mix of tribal drums, Tahitian waves, oriental undulations, house energy and Brazilian heat!

L’événement Spectacle de danse Éveil Sauvage par la Grande Ours Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-03-24 par Valence Romans Tourisme