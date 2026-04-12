Spectacle de danse Éveil Sauvage par la Grande Ours Ecole Quentin Grémillet Bourg-lès-Valence
Spectacle de danse Éveil Sauvage par la Grande Ours Ecole Quentin Grémillet Bourg-lès-Valence dimanche 12 avril 2026.
Bourg-lès-Valence
Spectacle de danse Éveil Sauvage par la Grande Ours
Ecole Quentin Grémillet 807 allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Après plusieurs années, La Grande Ours revient rugir à Valence avec un tout nouveau voyage dansé ! Un métissage explosif au rythme des tambours tribaux, des vagues tahitiennes, des ondulations orientales, de l’énergie house et de la chaleur brésilienne !
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Ecole Quentin Grémillet 807 allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 97 25 35
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English :
After several years, La Grande Ours returns to roar in Valence with a brand new dance journey! An explosive mix of tribal drums, Tahitian waves, oriental undulations, house energy and Brazilian heat!
L’événement Spectacle de danse Éveil Sauvage par la Grande Ours Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-03-24 par Valence Romans Tourisme
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