Spectacle de danse FIAP Paris Paris vendredi 12 septembre 2025.

En amont du festival FUSA (Festival de Danse France-USA), nous avons le plaisir de vous convier à des représentations de danse au FIAP.

La compagnie de danse ALTHEA, basée entre Paris et New York, vous proposera un moment suspendu mêlant la force et la beauté de la danse contemporaine.

Spectacle suivi d’une discussion avec la compagnie.

Vendredi 12 septembre | 19h30 à 20h30

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr