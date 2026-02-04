Spectacle de danse FIAP Paris Paris

Le FIAP Paris a le plaisir d’accueillir Althea Dance Company pour une soirée de danse contemporaine pleine de sensibilité et de mouvement.

Au programme : deux courtes pièces chorégraphiées par Théa Bautista.

RE- GARD (14 min) — Un solo qui joue sur le double sens du mot « regard » et explore notre façon d’observer le monde, entre introspection et ouverture.

Body Memories (20 min) — Un duo créé en collaboration avec l’artiste textile Chloé Bensahel, qui interroge les histoires gravées dans le corps et son environnement, où la danse devient un langage vivant entre mémoire et matière.

La représentation sera suivie d’un temps d’échange avec les artistes.

Une soirée à ne pas manquer pour tous les passionnés de création contemporaine !

Sur inscription : https://shotgun.live/fr/events/althea-danse

Spectacle de danse de la compagnie de danse ALTHEA.

Le jeudi 05 mars 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr



