Spectacle de danse FIEF, mon corps, mon territoire Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence samedi 18 octobre 2025.
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-10-18 10:30:00
2025-10-18
Mon corps est mon territoire. FIEF est une création chorégraphique, un dialogue avec la musique et l’image numérique.
Le public est invité à suivre Sébastien Cormier, danseur chorégraphe, au gré d’une odyssée imprévisible.
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr
English :
My body is my territory. FIEF is a choreographic creation, a dialogue with music and digital images.
The audience is invited to follow dancer-choreographer Sébastien Cormier on an unpredictable odyssey.
German :
Mein Körper ist mein Territorium. FIEF ist eine choreografische Kreation, ein Dialog mit Musik und digitalen Bildern.
Das Publikum ist eingeladen, dem Tänzer und Choreografen Sébastien Cormier auf einer unvorhersehbaren Odyssee zu folgen.
Italiano :
Il mio corpo è il mio territorio. FIEF è una creazione coreografica, un dialogo con musica e immagini digitali.
Il pubblico è invitato a seguire il danzatore-coreografo Sébastien Cormier in un’odissea imprevedibile.
Espanol :
Mi cuerpo es mi territorio. FIEF es una creación coreográfica, un diálogo con música e imágenes digitales.
Se invita al público a seguir al bailarín-coreógrafo Sébastien Cormier en una odisea imprevisible.
