Spectacle de danse FIEF, mon corps, mon territoire Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Spectacle de danse FIEF, mon corps, mon territoire Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 31 octobre 2025.

Spectacle de danse FIEF, mon corps, mon territoire

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Spectacle par le collectif Faunes. FIEF est une création chorégraphique, un dialogue avec la musique et l’image numérique.

.

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Performance by the Faunes collective. FIEF is a choreographic creation, a dialogue with music and digital images.

German :

Aufführung durch das Faunes-Kollektiv. FIEF ist eine choreographische Kreation, ein Dialog mit Musik und digitalen Bildern.

Italiano :

Spettacolo del collettivo Faunes. FIEF è una creazione coreografica, un dialogo con musica e immagini digitali.

Espanol :

Espectáculo del colectivo Faunes. FIEF es una creación coreográfica, un diálogo con la música y las imágenes digitales.

L’événement Spectacle de danse FIEF, mon corps, mon territoire Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-19 par Valence Romans Tourisme