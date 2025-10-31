Spectacle de danse FIEF, mon corps, mon territoire Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
Spectacle de danse FIEF, mon corps, mon territoire Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 31 octobre 2025.
Spectacle de danse FIEF, mon corps, mon territoire
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Spectacle par le collectif Faunes. FIEF est une création chorégraphique, un dialogue avec la musique et l’image numérique.
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
English :
Performance by the Faunes collective. FIEF is a choreographic creation, a dialogue with music and digital images.
German :
Aufführung durch das Faunes-Kollektiv. FIEF ist eine choreographische Kreation, ein Dialog mit Musik und digitalen Bildern.
Italiano :
Spettacolo del collettivo Faunes. FIEF è una creazione coreografica, un dialogo con musica e immagini digitali.
Espanol :
Espectáculo del colectivo Faunes. FIEF es una creación coreográfica, un diálogo con la música y las imágenes digitales.
