Spectacle de danse Flots Martel samedi 25 avril 2026.
Spectacle de danse Flots
Impasse des Cordeliers Martel Lot
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
2026-04-25
Dans le cadre du Tout Petit Festival
Dans le cadre du Tout Petit Festival. Cie Famille Vicenti, de et avec Adeline Sureau. Flots aime les coquillages, les paillettes et les épuisettes… Solo dansé où nous suivons Flots pour une plongée sensorielle dans la vie et le mouvement des océans
A partir de 1 an, sur inscription, durée 25 minutes
Impasse des Cordeliers Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
English :
As part of the Tout Petit Festival
