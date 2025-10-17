Spectacle de danse Hip Hop Eckmühl, Compagnie One Father Salle Avel Dro Plozévet

Spectacle de danse Hip Hop Eckmühl, Compagnie One Father

Salle Avel Dro 39 bis Avenue Georges le Bail Plozévet Finistère

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Dans le cadre du Culture Hip Hop Festival, en partenariat avec la Hip Hop New School

Porté par l’énergie brute du Hip Hop, Eckmühl met en scène quatre jeunes interprètes, deux femmes et deux hommes, dans une performance intense, physique et engagée. Ensemble, ils interrogent: qu’est-ce qui déclenche le besoin d’émancipation ?

À travers un processus chorégraphique à la fois individuel et collectif, les artistes traversent des émotions, des confrontations et des instants de communion. Le spectacle rend un hommage vibrant à la culture bretonne, à la lumière intérieure qui guide chaque danseur, et aux valeurs fondamentales du Hip Hop solidarité, dépassement de soi, authenticité.

Inspirée par les chevaliers de la Table Ronde, la pièce explore des quêtes intimes et collectives. Sur scène, dans des cercles de danse puissants, les corps s’expriment, se confrontent, se répondent, pour construire ensemble une œuvre engagée et contemporaine.

Un rendez-vous à ne pas manquer, entre danse urbaine, réflexion identitaire et hommage aux racines culturelles. .

Salle Avel Dro 39 bis Avenue Georges le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 38 07

