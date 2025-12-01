Spectacle de danse hip hop et électro Memento Lux Scène Nationale Valence

Spectacle de danse hip hop et électro Memento

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-12

La quatrième création des Mazelfreten, jeune compagnie devenue célèbre pour avoir participé à l’ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine, est un manifeste dansé qui porte haut ce qui fonde leur identité. MEMENTO déverse une énergie généreuse et remplie

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

The fourth creation by Mazelfreten, a young company that became famous for having taken part in the opening of the Olympic Games on the Seine, is a dance manifesto that holds high the very essence of their identity. MEMENTO pours forth a generous, energy-filled energy

German :

Die vierte Kreation der Mazelfreten, einer jungen Kompanie, die durch ihre Teilnahme an der Eröffnung der Olympischen Spiele auf der Seine berühmt geworden ist, ist ein getanztes Manifest, das hochhält, was ihre Identität begründet. MEMENTO entfesselt eine großzügige Energie, die von einer großen Anzahl von Menschen ausgefüllt wird

Italiano :

La quarta creazione di Mazelfreten, giovane compagnia divenuta famosa per aver partecipato all’apertura dei Giochi Olimpici sulla Senna, è un manifesto di danza che incarna l’essenza stessa della loro identità. MEMENTO sprigiona un’energia generosa e piena di energia

Espanol :

La cuarta creación de Mazelfreten, una joven compañía que se hizo famosa por participar en la inauguración de los Juegos Olímpicos en el Sena, es un manifiesto de danza que encarna la esencia misma de su identidad. MEMENTO desprende una energía generosa y llena de energía

