Spectacle de Danse Hip-Hop , Slam et Théâtre Saint-Affrique

Spectacle de Danse Hip-Hop , Slam et Théâtre

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

La compagnie Art’Monie vous présente , un spectacle mêlant danse – , ́ ̂ , autour d’un thème qui nous concerne tous Les écrans dans nos vies… et si on en parlait ?

Impossible d’échapper aux écrans, dans notre monde hyperconnecté.

Alors que nous croyons utiliser à bon escient ces outils devenus indispensables à notre vie sociale, à notre travail, à notre quotidien, nous devenons, sans le savoir , des êtres sous influence. Pourtant, de multiples études soulignent les effets délétères des écrans sur les enfants et les adultes, soulevant un véritable problème de santé publique. Par le biais de la danse, du théâtre et du slam, la compagnie Art’Monie prévient, dénonce sans diaboliser, et invite au dialogue. Un spectacle à la fois poétique, militant et sensible, écrit en collaboration avec des spécialistes.

Un moment fort, sensible et engagé à partager en famille ou entre amis.

Entrée Libre. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

The Art?Monie company presents ???? ?? ??????, a show combining dance ???-???, ???? ?? ?????????, around a theme that concerns us all: The screens in our lives… what about talking about them?

German :

Die Compagnie Art?Monie präsentiert Ihnen ??????? ??????, eine Aufführung, die Tanz ???-???, ??????? ?????????, rund um ein Thema, das uns alle betrifft, vereint: Die Bildschirme in unserem Leben… und wenn wir darüber reden würden?

Italiano :

La compagnia Art?Monie presenta ???? ?? ??????, uno spettacolo che unisce danza ???-???, ???? ?? ?????????, intorno a un tema che ci riguarda tutti: Gli schermi nella nostra vita… e se ne parlasse?

Espanol :

La compañía Art?Monie presenta ???? ?? ??????, un espectáculo que combina danza ????, ???? ?? ?????????, en torno a un tema que nos concierne a todos: Las pantallas en nuestras vidas… ¿y si hablamos de ellas?

